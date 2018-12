Akihito viert verjaardag met groot publiek

De Japanse keizer Akihito heeft zijn 85e verjaardag zondag gevierd met meer dan 75.000 belangstellenden. Het is de laatste verjaardag van de keizer voordat hij komend jaar terugtreedt.

De keizerlijke verjaardag is een officiële vrije dag in Japan en gaat gepaard met een toespraak in het paleis, dat voor de gelegenheid is geopend voor het publiek.

De menigte was de grootste die in de dertig jaar dat Akihito keizer was kwam opdagen.

De keizer, die hartpatiënt is en prostaatkanker heeft gehad, treedt op 30 april terug. Zijn 58-jarige zoon Naruhito neemt de troon dan over. Het is de eerste keer dat een Japanse keizer abdiceert sinds 1817.