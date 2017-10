Akhanli maakt van de nood een deugd

De Duitse schrijver Dogan Akhanli heeft tijdens de twee maanden die hij gedwongen in Spanje moest blijven, een boek geschreven over deze ervaring. De in Turkije geboren Akhanli werd op 19 augustus tijdens een rondreis door Granada aangehouden, nadat er door Turkije een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd.

Na onderzoek besloten de Spaanse autoriteiten Akhanli niet aan Turkije uit te leveren. De schrijver vliegt woensdagavond met zijn gloednieuwe manuscript onder zijn arm terug naar Duitsland. Hij woont in Keulen. Het boek verschijnt in februari onder de titel Verhaftung in Granada oder treibt die T├╝rkei in die Diktatur?, Arrestatie in Granada of glijdt Turkije af naar dictatuur?

Turkije beschuldigt de schrijver ervan in 1989 in Istanbul bij een roofmoord betrokken te zijn geweest. Een aanvankelijke vrijspraak werd in 2013 door de Turkse justitie geannuleerd en de zaak werd heropend. Dogan Akhanli zegt dat de zaak wordt misbruikt om zijn kritische houding ten aanzien van het Turkse regiem aan te pakken. President Erdogan krijgt een gratis exemplaar van zijn nieuwe boek, liet hij vanuit Spanje weten.