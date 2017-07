AK-politici en militanten gedood in Turkije

Koerdische militanten hebben dit weekeinde in Zuidoost-Turkije twee politici van de regerende AK-partij doodgeschoten, terwijl het Turkse leger dertien militanten doodde met luchtaanvallen. Dat meldden de Turkse staatsautoriteiten zondag.

Orhan Mercan, vicevoorzitter van de AKP in het district Lice van de provincie Diyarbakir, werd vrijdagavond voor zijn huis neergeschoten en stierf later aan zijn verwondingen in een ziekenhuis. Militanten vermoordden ook Aydin Ahi, vicevoorzitter van de AKP in het district Ozalp. Volgens de autoriteiten werd hij uit zijn huis gehaald waarna hij in de omgeving werd omgebracht.

Turkije schrijft beide moorden toe aan militanten van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) . Er was geen onmiddellijke reactie van de PKK, maar de groep heeft in het verleden vaak dergelijke aanslagen gepleegd.

Bij een luchtaanval in de zuidoostelijke provincie Mardin bracht het Turkse leger vijf PKK-strijders om, die een aanval voorbereidden op een legerbasis. Ook in de provincie Bingol doodde het leger zaterdag vijf PKK-militanten en nog eens vier in het Metina-gebied in Noord-Irak, aldus het leger. Bij botsingen zaterdag in de zuidoostelijke provincies Diyarbakir, Hakkari en Sirnak kwamen drie militanten om.

Sinds het einde van een staakt-het-vuren tussen de Turkse staat en de PKK in juli 2015 is het geweld in de zuidoostelijke regio van het land enorm opgelaaid.