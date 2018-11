Airbnb staakt verhuur in Joodse nederzetting

Wie via het verhuurplatform voor particulieren Airbnb een slaapplek wil huren in een Joodse nederzetting, vist binnenkort achter het net. Airbnb maakte maandag bekend dat het besloten heeft de advertenties voor onderkomens in Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te verwijderen. Internationaal worden de nederzettingen als illegaal beschouwd. Het zou gaan om zo’n 200 aanbiedingen en het besluit wordt binnen enkele dagen van kracht.

Oded Revivi, burgemeester van de nederzetting Efrat op de Westelijke Jordaanoever en vertegenwoordiger van de overkoepelende kolonistenraad Yesha, noemde het Airbnb-besluit strijdig met de missie van het bedrijf. Op de website van Airbnb staat die omschreven als het streven om „mensen samen te brengen op zoveel mogelijk plaatsen in de wereld.”