Air France staakt alle vluchten naar China

De Franse luchtvaartmaatschappij Air France staakt alle vluchten van en naar China tot en met 9 februari. Die beslissing nam de zustermaatschappij van KLM naar aanleiding van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het Aziatische land.

KLM blijft vooralsnog gewoon vliegen op China, laat een woordvoerder weten. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij blijft wel in continu overleg met de Nederlandse overheid en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties en handelt als dat nodig is, aldus de zegsman. KLM schrapte wel de vluchten naar de Chinese steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen, maar dat was vooral omdat de vraag naar tickets was ingezakt. Ook gaat KLM minder vaak per week naar Shanghai vliegen.

Bij Air France was onrust ontstaan onder het cabinepersoneel dat vreesde voor zijn gezondheid. Een pilotenvakbond had zijn achterban verteld dat ze mochten weigeren naar China te vliegen als ze zich daar niet goed bij voelden.

De komende dagen voert Air France nog wel enkele vluchten uit naar Peking en Shanghai om personeel en reizigers terug te halen uit China. De bemanning op die vluchten zal bestaan uit vrijwilligers.