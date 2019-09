Air France en Airbus niet vervolgd voor crash

Franse rechters hebben bepaald dat Air France en Airbus niet strafrechtelijk vervolgd worden voor een vliegtuigongeluk in 2009. Volgens de rechters waren de piloten van het toestel verantwoordelijk voor de crash, waarbij alle 228 inzittenden van de Airbus A330 om het leven kwamen.

„De directe oorzaak van het ongeval is het verlies van controle door de bemanning over de koers van het vliegtuig”, luidt de conclusie van de magistraten. Dat terwijl andere piloten in soortelijke omstandigheden wel de controle over het toestel wisten te behouden, stellen ze.

Een advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers wil tegen het besluit in beroep. In 2012 ontdekten onderzoekers dat de bemanning overweldigd werd door de noodsituatie toen bepaalde apparatuur voor de snelheidsmeting bevroren was. Volgens de advocaat gaan de rechters er nu vanuit dat de bevroren apparatuur niets met het ongeluk te maken had. „Dat is onzin”, zegt hij.

Het vliegtuig van Air France was op 1 juni 2009 op weg van Rio de Janeiro naar de Franse hoofdstad van de radarschermen verdwenen. De Airbus stortte op 650 kilometer van het eiland Fernando de Noronha in de Atlantische Oceaan.