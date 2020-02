Agressieve Pool bijt agent stuk vinger af

Een 29-jarige man heeft in Polen een deel van een vinger van een politieagent afgebeten toen hij werd gearresteerd. Dat heeft een woordvoerster van de politie in Poznan, waar het incident zich afspeelde, gezegd.

De gewonde politieman heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten. „Het is een 1,5 centimeter lang stuk van de pink van de rechterhand”, aldus de zegsvrouw. Of het afgebeten deel kon worden aangezet, kon zij niet zeggen.

De automobilist uit Gdańsk trok zaterdag de aandacht van de politie omdat hij niet bij een verkeerscontrole was gestopt en er hard vandoor ging. Met een snelheid van soms meer dan 140 kilometer per uur probeerde hij al spookrijdend via het centrum van Poznan aan de politie te ontsnappen. Uiteindelijk werd hij klemgereden en gearresteerd, waarna hij de agent beet. Volgens de eerste bevindingen had de man drugs gebruikt. Hij is een bekende van de politie en staat geregistreerd voor verschillende misdrijven, waaronder inbraken en diefstallen. Hij heeft geen rijbewijs.