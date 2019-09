Agenten Mexico beschuldigd van moord

Zeven agenten in Mexico zijn beschuldigd van de moord op acht mensen. De agenten zouden de moord hebben afgedaan als een schietpartij met criminelen. Een rechter in Tamaulipas heeft opdracht gegeven voor de arrestatie van de vier vrouwen en drie mannen, meldt de openbaar aanklager in de noordoostelijke provincie. De zeven worden naast moord ook beschuldigd van ambtsmisbruik.

De politie had gemeld dat de zeven agenten op 5 september in Nuevo Laredo aan de grens met de VS door leden van een kartel in legeruniformen zouden zijn aangevallen. Het was daarbij uitgelopen op een schietpartij, waarbij de acht personen waren gedood.

Op televisie werden later beelden getoond van ooggetuigen en uit beveiligingscamera’s die door een mensenrechtenorganisatie waren verzameld. Daar was te zien dat de agenten de mensen uit hun huizen ontvoerden, hen militaire uniformen aantrokken en ze vervolgens doodschoten. Daarna zouden de agenten de plaats delict hebben gemanipuleerd.