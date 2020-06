Agenten gewond in onrustige nacht Londense wijk Brixton

Een vijftiental Londense agenten is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij onlusten in de wijk Brixton. De politie zou daar hebben ingegrepen bij een feest of muziekevenement waar geen vergunning voor was afgegeven. Ook zouden er meerdere politievoertuigen zijn beschadigd door relschoppers.

Volgens de politie was er een straatevenement aan de gang, waarbij het publiek zich na het negeren van politieaanwijzingen tegen de agenten keerde. De politie was op het evenement afgekomen na meldingen van omwonenden over geluidsoverlast, asociaal gedrag en geweldpleging.

De commandant van de politie zegt dat het evenement een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en dat een overtreding is van de coronaregels van de Britse regering. Een correspondent van Sky News UK meldt op Twitter dat er minstens vier arrestaties zijn verricht.