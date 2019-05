Agenten gewond bij voorkomen lynchpartij Peru

De politie in Peru is slaags geraakt met een boze menigte die een man wilde lynchen die ervan verdacht wordt twee jonge meisjes te hebben verkracht en vermoord. Veertien agenten raakten gewond, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het geweld had plaats voor een politiebureau in Andahuaylas in het zuiden van het land. Met stokken in de hand en stenen om te gooien trokken boze dorpbewoners naar het bureau om de 23-jarige verdachte te grazen te nemen. Hij was de nacht ervoor gearresteerd. De politie dreef de menigte met traangas uiteen.

Volgens de regionale politiechef heeft de verdachte bekend dat hij de twee meisjes van 10 en 11 jaar heeft vermoord. Vanwege het geweld worden tijdelijk meer agenten naar de regio gestuurd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept de mensen op om het recht niet in eigen hand te nemen.