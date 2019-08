Agenten gewond bij schietpartij Philadelphia

In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn zeker zes agenten gewond geraakt, toen een van de verdachten bij een inval van de narcoticabrigade in een appartementengebouw op de politie begon te schieten.

Amerikaanse media melden dat de agenten niet in levensgevaar zijn. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Drie leden van de narcoticabrigade zochten met vier andere verdachten dekking in de woning, waarvoor een huiszoekingsbevel was uitgegeven.

Volgens berichten op Twitter en nieuwsbulletins van lokale nieuwszenders worden nog steeds schoten gehoord. De schietpartij is inmiddels al enkele uren aan de gang. De politie waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken en dat mensen uit de buurt moeten blijven.