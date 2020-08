Agenten gewond bij protest in Berlijn tegen coronamaatregelen

In Berlijn zijn zeker 45 politiemensen gewond geraakt toen zij de grote demonstratie tegen de Duitse coronamaatregelen beëindigden. Minstens drie van hen moesten behandeld worden in het ziekenhuis. De politie had eerder 18 gewonden gemeld, maar in de loop van de zondag bleek dat door onlusten tijdens de betoging meer agenten verwondingen hadden opgelopen.

Circa 20.000 demonstranten gingen zaterdag de straat op in de Duitse hoofdstad om duidelijk te maken dat de overheid volgens hen een onacceptabele inbreuk maakt op persoonlijke vrijheden. Ze hekelden onder meer de voorschriften over het gebruik van mondkapjes.

Na een protestmars die eindigde bij de Brandenburger Tor werd de betoging weliswaar officieel beëindigd door de organisatie, maar de deelnemers gingen toen niet meteen weg. Daarop besloot de politie de demonstranten weg te sturen. Daartoe zou ook besloten zijn omdat de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd. Veel aanwezige demonstranten droegen geen mondkapje of hielden zich niet aan de richtlijnen voor sociale afstand.

De organisator van het evenement moet zich verantwoorden voor het feit dat de coronaregels werden overtreden, zei de Berlijnse politie eerder. Mogelijk wordt hij strafrechtelijk vervolgd. Ook vanuit de Duitse regering klonk kritiek op het gedrag van de demonstranten.