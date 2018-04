Agenten gedood bij gevangenisoproer Mexico

Zeven Mexicaanse politieagenten zijn om het leven gekomen toen ze probeerden een gevangenisoproer in Amatlán de los Reyes in de oostelijke staat Veracruz te bedwingen. Dat hebben de autoriteiten zondag bevestigd in de Mexicaanse media.

Over dodelijke slachtoffers onder de gedetineerden, die volgens de berichten uit hun cellen waren gebroken na matrassen te hebben aangestoken, zijn geen mededelingen gedaan. Wel was er sprake van verscheidene gewonden. De opstand begon zaterdagavond. Het duurde bijna twaalf uur om de orde te herstellen.