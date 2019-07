Agenten Chicago ontslagen na dood tiener

Vier agenten in Chicago zijn ontslagen vanwege hun rol bij de dood van een zwarte tiener. De politie beschuldigt hen van plichtsverzuim en de zaak in de doofpot te hebben gestopt. De toen 17-jarige Laquan McDonald werd in 2014 getroffen door zestien kogels uit het vuurwapen van een blanke politieman.

Drie van de politieagenten overdreven de ‘vermeende dreiging’ van de zwarte jongen in hun verklaringen over het incident. Daarmee zouden ze de schoten van hun collega hebben gerechtvaardigd en de schutter hebben willen indekken. Hun chef heeft de verklaringen vervolgens niet voldoende gecontroleerd. Het slachtoffer zou de politieagenten met een mes hebben aangevallen, maar op een video was te zien dat hij dat duidelijk niet deed.

De dood van McDonald leidde tot massale demonstraties tegen politiegeweld en het ontslag van politiechef Garry McCarthy. Mensen gingen de straat op nadat beelden waren vrijgegeven waarop te zien is hoe de agent blijft schieten nadat de jongen al op de grond lag.

Politieagent Jason Van Dyke, die de dodelijke schoten afvuurde, werd in oktober 2018 veroordeeld wegens moord.