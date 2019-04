Agenten aangeklaagd om dood man met down

Drie Zweedse agenten die een 20-jarige man met het syndroom van Down hebben doodgeschoten, worden daarvoor vervolgd. De man liep in augustus vorig jaar ’s avonds het huis van zijn vader uit met een speelgoedpistool. Getuigen alarmeerden de politie, die ter plaatse inschatte dat het om een echt wapen ging.

De jongeman, die ook een autismespectrumstoornis had, reageerde niet op het bevel het pistool te laten vallen en richtte het juist op de agenten. Die losten daarop 25 schoten, waarvan er drie doel troffen.

Volgens de openbaar aanklager konden de agenten niet weten dat de man een speelgoedpistool in handen had. Hen wordt wel verweten dat ze zo vaak hebben geschoten en zich niet hebben afgevraagd of nog meer schoten nodig waren, ook toen de man zich afwendde. Hij werd uiteindelijk dodelijk in de rug getroffen, melden Zweedse media.