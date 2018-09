Agente vergist zich in woning, schiet man dood

Een agente in de Amerikaanse stad Dallas heeft na een blunder een 26-jarige man doodgeschoten. De politievrouw had de woning van het slachtoffer kennelijk aangezien voor haar eigen appartement, berichten lokale media.

De schutter was net klaar met een dienst en droeg haar uniform toen ze de woning binnenliep. Het is nog onduidelijk waarom ze vervolgens het vuur openende op de bewoner. Ze zag hem mogelijk aan voor een indringer, maar dat kon een politiewoordvoerder niet bevestigen. „We hebben haar nog niet verhoord.”

Andere agenten ontfermden zich over het neergeschoten slachtoffer, die later overleed aan zijn verwondingen. De schietende agente is met verlof gestuurd. Een andere bewoner van het complex reageerde geschokt. „Ik weet niet of ze moe was, maar dit is nogal eng”, zei de man tegen Fox 4. „De politie hoort je te beschermen.”