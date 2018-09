Agente Dallas opgepakt wegens dood buurman

Een dertigjarige politieagente in Dallas is gearresteerd wegens doodslag, nadat ze naar eigen zeggen per ongeluk haar buurman had doodgeschoten. De blanke agente Amber Guyger heeft haar borg betaald en is zondagavond vrijwel meteen weer vrijgelaten, meldden lokale media.

Ze ging donderdag na haar dienst naar huis, maar stapte volgens haar lezing per ongeluk een verkeerd appartement binnen. Daar schoot ze de zwarte Botham Shem Jean neer die snel aan zijn verwondingen bezweek.

De merkwaardige ‘vergissing;’ heeft de gemoederen in Dallas verhit, mede omdat in dit incident weer een gewapende blanke agent een ongewapende jonge Afro-Amerikaanse man neerschiet. Vrijdag zei politiechef Renee Hall dat er een arrestatiebevel zou komen, maar Guyger was slechts met verlof gestuurd.

Zondagmorgen heeft een advocaat namens de familie van het 26-jarige slachtoffer er bij het Openbaar Ministerie op aangedrongen Guyger te laten arresteren.