Agent VS veroordeeld die Australische doodde

Een agent die in 2017 in de Amerikaanse stad Minneapolis vanuit zijn auto een vrouw doodschoot, is schuldig bevonden aan moord. De 33-jarige Mohamed Noor kreeg dinsdag het vonnis te horen in een zaak die internationaal tot ophef leidde.

De Australische Justine Damond werd door Noor voor haar huis in Minneapolis doodgeschoten, nadat ze zelf de politie had gebeld. Ze vermoedde dat een aanranding plaatsvond in haar buurt. Toen ze in pyjama op de politieauto afstapte, schoot Noor langs zijn partner door het raam.

Het voorval gebeurde in een periode dat de aandacht op de politie was gevestigd vanwege de dood van meerdere zwarte mensen door politiegeweld. De dood van de blanke Damond werd gezien als een soort tegenreactie, omdat Noor een Somalische immigrant is. De Australische premier noemde het destijds „schokkend” en eiste opheldering.