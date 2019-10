Agent VS vast voor dood vrouw in eigen huis

Een witte Amerikaanse politieman die een zwarte vrouw doodschoot in haar huis, wordt vervolgd. De autoriteiten in Fort Worth (Texas) melden dat agent Aaron Dean is aangehouden.

Dean nam de 28-jarige Atatiana Jefferson zaterdagochtend vroeg onder vuur terwijl hij buiten haar woning stond. Hij schoot door een raam naar binnen. De agent nam poolshoogte buiten het pand omdat een omwonende alarm had geslagen. Die had gezien dat de deur van het huis open stond.

Op beelden van bodycams is te zien dat Dean en zijn partner het huis naderen. De agent kijkt door een raam naar binnen en schreeuwt plots: „handen omhoog, laat me je handen zien”. Hij maakt niet duidelijk dat hij een politieman is voordat hij begint te schieten.

Jefferson, die op haar achtjarige neefje paste, overleed aan haar verwondingen. Haar dood leidde tot geschokte reacties. „Er is niets wat de gebeurtenissen van zaterdagochtend kan rechtvaardigen. Niets”, aldus burgemeester Betsy Price.

Dean heeft inmiddels ontslag genomen. Politiechef Ed Kraus zegt dat hij de politieman anders had ontslagen. In de Verenigde Staten ontstaat vaker ophef over witte agenten die ongewapende zwarte Amerikanen doodschieten. Zo werd eerder deze maand agente Amber Guyger veroordeeld voor de dood van een buurman. Ze had hem doodgeschoten in zijn eigen appartement.