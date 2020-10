Agent VS opgepakt na dood ongewapende zwarte man in Texas

Een witte agent in de Amerikaanse staat Texas wordt vervolgd voor het doodschieten van een ongewapende zwarte man. Dat gebeurde afgelopen weekend in Wolfe City, op zo’n 100 kilometer van Dallas. Een advocaat van de nabestaanden zegt dat de gedode Jonathan Price (31) probeerde een vrouw te beschermen en zijn handen omhoog stak toen de politie arriveerde.

De autoriteiten in Texas zeggen dat de opgepakte agent Shaun Lucas probeerde om Price aan te houden. Die zou hebben geprobeerd om weg te lopen. De politieman vuurde daarop eerst een stroomstootwapen op hem af en schoot daarna met zijn dienstwapen. Price overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Lucas zit inmiddels vast en wordt verdacht van moord.

Politiegeweld tegen zwarte Amerikanen ligt in de VS erg gevoelig. Activisten vinden dat te vaak zonder goede aanleiding dodelijk geweld wordt gebruikt tegen die bevolkingsgroep. De dood van arrestant George Floyd leidde eerder dit jaar tot grote verontwaardiging en landelijke protesten. Een witte agent had minutenlang met zijn knie op de nek gedrukt van Floyd, die op de grond lag met handboeien om.