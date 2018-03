Agent VS ontslagen om doden zwarte man in 2016

Een blanke politieagent uit Louisiana is vrijdag ontslagen vanwege het doodschieten van een zwarte man in 2016 in Baton Rouge. Een andere agent is geschorst om zijn betrokkenheid bij de dood van deze Alton Sterling.

De ontslagen agent wordt verweten dat hij zijn geduld verloor en zich niet aan de korpsregels hield. De maatregel van het politiekorps is opmerkelijk, want juist deze week zei de procureur-generaal van de staat Louisiana dat de twee agenten niet worden aangeklaagd omdat hun acties gerechtvaardigd waren.

De dodelijke schoten van de politie waren in 2016 het begin van een fel debat in de Verenigde Staten over politiegeweld tegen zwarten. Sterling was wel gewapend.

De afgelopen dagen was er veel ophef in Amerika over een soortgelijke actie waarbij een ongewapende zwarte man zes keer door de politie in zijn rug werd geschoten en overleed.