Agent VS aangeklaagd vanwege knie op nek vrouw

Een politieman is in het Amerikaanse Miami in staat van beschuldiging gesteld onder andere omdat hij een zwarte vrouw in bedwang had gehouden door met zijn knie op haar nek te drukken. Hij wordt beschuldigd van illegaal gebruik van geweld, wangedrag en valse rapportages nadat een video van de arrestatie van de vrouw opdook.

De 30-jarige Jordi Martel was vorige week samen met een collega al ontslagen maar het politiedepartement maakte toen niet bekend waarom. Amerikaanse media berichtten dat het samenhangt met de gewelddadige arrestatie.

In de video is te zien hoe Martel de 33-jarige vrouw uit haar auto trekt en op een grasstrook langs de weg tegen de grond werkt. Hij gebruikt ook nog twee keer een taser.

In de VS zijn massale protesten tegen politiegeweld en racisme ontstaan na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zij arrestatie in Minneapolis. Hij overleed nadat een politieman zijn knie bijna negen minuten lang in zijn nek had gedrukt.

In New York is een politieagent aangehouden vanwege het uitvoeren van een illegale nekklem bij een arrestant. Het was de eerste keer dat een agent wordt aangeklaagd sinds de gouverneur van de staat New York de omstreden handeling aan banden legde.

De arrestant verloor zijn bewustzijn toen de agent zijn armen om de nek van de man hield. Het incident werd gefilmd door omstanders. De 39-jarige agent gaf zichzelf aan. Hij is geschorst en riskeert een gevangenisstraf van maximaal zeven jaar.