Agent voorkomt bloedbad op school VS

Een Amerikaanse agent heeft een tiener neergeschoten die het vuur had geopend in een middelbare school in de staat Illinois. De politiechef in de plaats Dixon zei dat het „heldhaftige optreden” van de politieman „talloze” levens heeft gered, berichten Amerikaanse media donderdag.

Een negentienjarige man vuurde woensdag zijn wapen af in de Dixon High School, maar stuitte daarbij op de politieman. „Terwijl schoten waren te horen in de gangen van de school, stormde hij op de verdachte af”, zei de politiechef. De schutter vuurde meerdere kogels af op de agent, die terugschoot en de man uitschakelde.

Scholieren en medewerkers van de school hadden zich tijdens de schietpartij opgesloten in klaslokalen. Zij bleven ongedeerd. De verdachte, een voormalige scholier van de middelbare school, is overgebracht naar een ziekenhuis.