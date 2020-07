Agent verdacht van doden zwarte man in Atlanta op borgtocht vrij

Een witte voormalige politieman die in de VS is aangeklaagd vanwege het doden van een zwarte man in Atlanta is op borgtocht vrijgelaten. Het gaat om Garret Rolfe, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Rayshard Brooks.

Volgens lokale media betaalde hij een borg van een half miljoen dollar. In ruil daarvoor mag hij onder andere met een enkelband en een avondklok thuis zijn proces afwachten.

Rolfe is aangeklaagd wegens moord. Op een video is te zien hoe Rolfe Brooks neerschiet na een worsteling tussen het slachtoffer en twee agenten. Op een bepaald moment pakt Brooks een taser af van een agent, waarop Rolfe het besluit neemt te schieten. De politieman werd na het incident ontslagen en aangeklaagd.

De dood van Brooks zorgde voor hevige protesten in Atlanta. In de VS gaan al weken mensen de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme.