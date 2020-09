Agent in Tunesische badplaats gedood bij terreuraanval

Bij een terroristische aanval is zondag een politieagent in Tunesië om het leven gekomen en een andere agent gewond geraakt. Drie belagers zijn later tijdens een vuurgevecht gedood, melden de Tunesische autoriteiten.

Een steekincident had plaats in de toeristische badplaats Sousse, waar in 2015 al eens bij een aanslag op een resort 38 mensen werden gedood. De meeste slachtoffers kwamen destijds uit Groot-Brittannië.

Zondagochtend reed eerst een auto in op de twee leden van de Nationale Garde die bij een controlepunt stonden in de buurt van de haven, waarna ze werden neergestoken. De veiligheidsdiensten achtervolgden de belagers die met het voertuig en de wapens van de agenten ervandoor gingen. Uiteindelijk werden drie mannen tijdens een vuurgevecht gedood, zegt een woordvoerder van de Nationale Garde die er zeker van is dat het om een terreurdaad gaat.

De politie onderzoekt of de aanval door slechts enkele individuen of in groter verband is georganiseerd.