Agent Hongkong krijgt pijl in kuit

Tijdens protesten in Hongkong is een politieagent in een kuit getroffen door een pijl uit een boog. Die werd afgeschoten door een demonstrant. Ook hadden demonstranten grote katapulten gebouwd waarmee ze brandbommen afvuurden.

Op beelden was te zien hoe betogers op een verkeersbrug bij de Hong Kong Polytechnic University een politievoertuig bekogelden met tientallen molotovcocktails. Hoge vlammen kwamen van het voertuig af. De veiligheidsdiensten bestookten de betogers op hun beurt met traangas en rubberkogels. Met een waterkanon spoot de politie een onbekende blauwe vloeistof over demonstranten heen.

De protestacties concentreren zich de laatste tijd rond de technische universiteit, ook wel PolyU genoemd. Die heeft afgelopen week beslist dat er uit veiligheidsoverwegingen geen colleges meer worden gegeven en dat het semester voortijdig wordt beëindigd.

Terwijl de politie het geweld van de ‘relschoppers’ veroordeelt, zeggen demonstranten dat zij juist reageren op steeds harder ingrijpen door de politie. „Het politiegeweld is buitensporig”, zei een 23-jarige ingenieur. Hij noemde het schieten met pijl en boog zelfverdediging.

Ook de komende dagen worden weer veel protesten verwacht. Maandag blijven scholen, universiteiten en crèches daarom dicht.

De protesten in Hongkong zijn de afgelopen tijd steeds verder geëscaleerd. Deze week viel er een dode. De betogingen richten zich tegen de toenemende invloed van Peking op het relatief vrije leven in de stadstaat.