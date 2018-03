Agent grijpt inbreker tijdens tandartsbezoek

Een Duitse politieman heeft tijdens een bezoek aan de tandarts een vermeende serie-inbreker aangehouden. De agent lag in Neu-Ulm (Beieren) in de behandelstoel toen de crimineel in een andere ruimte de praktijk binnendrong, meldt de politie vrijdag.

De agent was ’s ochtends vroeg voorafgaand aan zijn dienst langsgaan bij de praktijk. Dat viel samen met een poging van de 34-jarige verdachte de handtas te stelen van de tandartsassistente. De agent hoorde een verdacht geluid en kon de man in de kraag grijpen. Dat gebeurde woensdagochtend, voor de gebruikelijke openingstijden van de tandartspraktijk.

De 34-jarige man heeft mogelijk meer op zijn kerfstok. De politie verdenkt hem van meerdere inbraken in artsenpraktijken en woningen.