Agent ging met knuppel aanvallers te lijf

LONDEN ( ANP/RTR). Een verkeersagent heeft alleen gewapend met zijn wapenstok geprobeerde de aanvallers in Londen tegen te houden. De voorzitter van de British Transport Police Federation sprak zijn grote waardering uit voor het heldhaftige optreden van de agent.

Omstanders hebben met middelen als stoelen en tafels geprobeerd de aanvallers tegen te houden. Volgens ooggetuigen riepen de aanvallers „dit is voor Allah”, terwijl zij mensen neerstaken. Een omstander trachtte door flessen en stoelen te gooien een aanvaller af te leiden. „Ik hoopte dat de mannen achter mij aan zouden gaan en dan vervolgens zouden worden neergeschoten door de politie.”

Uiteindelijk vuurden acht agenten in totaal vijftig kogels af. De aanvallers vonden daardoor de dood, een omstander raakte gewond. De politiechef roemde de moed van de speciale agenten die op deze „potentiële zelfmoordterroristen” afgingen. Een commissie onderzoekt het politiegeweld, maar nu is al duidelijk volgens de commissie dat de situatie waarin de agenten opereerden „kritiek” was.