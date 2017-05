Agent en militair neergestoken in Milaan

Een man heeft donderdagavond een militair en een agent neergestoken op het grootste treinstation van Milaan. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt, meldden Italiaanse media.

De twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de mannen raakte gewond aan zijn arm, het andere slachtoffer had een nekwond. Hun toestand zou „niet zorgwekkend” zijn, berichtten de kranten La Repubblica en Corriere della Sera.

De dader, naar verluidt een man van Noord-Afrikaanse afkomst, is een bekende van de politie. Hij zou in het verleden zijn opgepakt op verdenking van drugsdelicten. Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekendgemaakt.