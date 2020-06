Agent betrokken bij dood George Floyd op borgtocht vrij

Een van de voormalige politieagenten die betrokken was bij de gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis, is op borgtocht vrijgekomen. Het gaat om medeverdachte Thomas Lane (37). De dood van Floyd eind mei was door omstanders gefilmd en heeft wereldwijd geleid tot een storm van verontwaardiging en protesten tegen politiegeweld en racisme.

Lane kwam woensdag vrij uit de gevangenis van Hennepin County na betaling van een borgtocht van 750.000 dollar. Hij is een van de drie agenten die worden vervolgd op beschuldiging van medeplichtigheid bij moord in de tweede graad. ‘In de tweede graad’ houdt in het Amerikaanse strafrecht in dat de dader wel de intentie had om te doden, maar zonder voorbedachten rade.

De vierde betrokken ex-agent, Derek Chauvin (44), is op beelden te zien terwijl hij George Floyds keel dichtdrukt met zijn knie. Te horen is dat Floyd ternauwernood „ik kan niet ademen” weet uit te brengen en om zijn moeder roept. Chauvin is aangeklaagd voor moord in de tweede graad. Zijn borgtocht is gezet op 1,25 miljoen dollar.

De advocaat van Lane heeft tegen de media gezegd dat zijn cliënt heeft geprobeerd Floyd te helpen. Ook zei de advocaat dat het Lanes vierde dag was dat hij op patrouille ging en dat Chauvin hem inwerkte. Zodoende moest Lane Chauvin volgens de advocaat gehoorzamen. „Wat had mijn cliënt anders moeten doen?”, vroeg de advocaat van Lane in een rechtszitting. De advocaat van Chauvin was niet bereikbaar voor commentaar.