Agent Atlanta vervolgd om dood zwarte man bij fastfoodzaak

Een ontslagen Amerikaanse politieman wordt vervolgd voor de dood van de zwarte Rayshard Brooks op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant. De witte oud-agent Garrett Rolfe riskeert een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf als hij schuldig wordt bevonden.

De dood van de 27-jarige Brooks was vorige week vastgelegd door een camera en leidde tot grote verontwaardiging. In de VS wordt al weken gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. De directe aanleiding voor die protesten was de dood van George Floyd, ook een zwarte Amerikaan, die stierf nadat een agent minutenlang met een knie op zijn nek had gedrukt.

Agenten confronteerden Brooks na een melding dat hij lag te slapen in zijn auto. Hij zou het verkeer hebben gehinderd bij het restaurant van de keten Wendy’s. Toen de agenten vaststelden dat de man had gedronken, probeerden ze hem te arresteren. Dat leidde tot een worsteling waarbij Brooks een taser zou hebben bemachtigd.

De 27-jarige man stierf terwijl hij wegrende. Hij zou daarbij het stroomstootwapen op de politie hebben gericht. Uit de lijkschouwing bleek dat hij twee keer in de rug is geschoten. Aanklager Paul Howard zegt dat Brooks geen gevaar voor de agenten vormde op het moment dat hij werd doodgeschoten.

Het voorval leidde in Atlanta tot grote onrust. Daarbij ging het fastfoodrestaurant in vlammen op. Burgemeester Keisha Bottoms heeft maatregelen aangekondigd en wil dat de agenten voortaan ingrijpen als ze een collega excessief geweld zien gebruiken.