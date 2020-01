Afzettingsproces tegen Trump officieel van start

Het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump gaat dinsdag officieel van start. Om 13.00 uur (19.00 uur Nederlandse tijd) begint de zitting in de Senaat met het presenteren van de richtlijnen door de Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell.

Na het behandelen van de richtlijnen, over zaken als het horen van getuigen en de maximale tijdsduur van ieder onderdeel, starten de aanklagers met hun openingsverklaring. Of die dinsdag al plaatsvindt, hangt af van de duur van het debat over de regels. Het verdedigingsteam van Trump houdt de openingsverklaring na de aanklagers.

De aanklagers zijn zeven Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden geleid door Adam Schiff, de voorzitter van de inlichtingencommissie. Hij leidde het onderzoek naar Trump in het Huis. De advocaten van de president worden geleid door de juridisch adviseur van het Witte Huis Pat Cipollone.

De zitting duurt waarschijnlijk tot ongeveer 17.00 uur (23.00 uur Nederlandse tijd).

Trump is door het Huis van Afgevaardigden aangeklaagd wegens machtsmisbruik voor zijn eigen politieke gewin en voor het tegenwerken van het onderzoek daarnaar.