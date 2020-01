Afzettingsproces tegen Trump in Senaat begonnen

Het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag begonnen. In de Senaat wordt eerst gedebatteerd over hoe het proces er precies uit gaat zien.

De Republikeinse leider van de Senaat, Mitch McConnell, diende maandag regels voor het proces in. De Democraten lieten toen al weten daar niet mee akkoord te gaan. De Democraten willen dat er direct gestemd wordt over het toestaan van bewijs en getuigen. McConnell wil dat daar na de openingsverklaringen over wordt gestemd en het zou dan met een meerderheid kunnen worden aangenomen of verworpen. De Republikeinen hebben een meerderheid van 53 tegen 47 in de Senaat, waardoor de Democraten bang zijn dat er helemaal geen bewijs wordt toegelaten.

De Democraten wilden dat de tijd voor de openingsverklaringen beter verdeeld zou worden. Daar was eerst voor zowel de aanklagers als Trumps juridische team 24 uur verdeeld over twee dagen voor uitgetrokken. Medewerkers van McConnell maakten tijdens het proces bekend dat de 24 uur worden verdeeld over drie dagen.

De leider van het juridische team van Trump, Pat Cipollone, kreeg als eerste het woord. Hij riep de senatoren op om snel voor de regels te stemmen, zodat het proces kan beginnen. „Na de openingsverklaringen zal duidelijk zijn dat er geen bewijs is dat de president iets fout heeft gedaan”, aldus Cipollone.

Trumps advocaat had twee uur de tijd, maar was na een aantal minuten al klaar. Daarna nam hoofdaanklager Adam Schiff het woord. Hij noemde de stemming over de richtlijnen belangrijker dan het stemmen of de president schuldig is of niet aan het einde van het proces. „Zonder getuigen is er eigenlijk niet eens sprake van een proces. Dan kunnen jullie ook niet eerlijk stemmen, omdat jullie niet al het bewijs hebben.”

McConnell zei dinsdag dat de zitting duurt totdat er een akkoord is bereikt over de te volgen regels.