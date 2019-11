‘Afzettingsprocedure moet waterdicht zijn’

De afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump moet „waterdicht” zijn, als die officieel wordt gestart. Dat zegt de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. „We hebben ook nog geen beslissing genomen of we de president willen gaan afzetten.”

De komende stappen zijn nog niet allemaal gepland, zegt Pelosi. „Ik weet nog niet wat de planning precies is. Ik ga ervan uit dat in november de eerste openbare verhoren gaan plaatsvinden. We gaan door met de verhoren achter gesloten deuren zolang dat productief blijft.”

Wanneer er een besluit wordt genomen over het overgaan tot een officiële afzettingsprocedure, weet de politica niet. Dat kan tegen het einde van dit jaar zijn, maar ook in 2020.

Het onderzoek van de Democraten is gestart, omdat Trump in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski politieke druk zou hebben uitgeoefend. Hij vroeg Zelenski onderzoek te doen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en zijn zoon Hunter.