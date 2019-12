Afzettingsonderzoek Trump gaat nieuwe fase in

Het onderzoek naar de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump gaat woensdag een nieuwe fase in. De commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden houdt woensdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd de eerste verhoren.

Deze commissie onderzoekt of er grondwettelijke redenen zijn om een afzettingsprocedure tegen Trump in de Senaat te starten. De president was uitgenodigd voor de zitting, maar hij komt niet. Woensdag worden vier hoogleraren die deskundig zijn op het gebied van de grondwet gehoord.

In het rapport van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden staat dat de president zijn macht heeft misbruikt om Oekraïne onder druk te zetten voor een persoonlijk voordeel bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Ook zou Trump het onderzoek hebben tegengewerkt door getuigen openlijk te intimideren.

Trump zou in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben gevraagd om een Oekraïens onderzoek naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. In ruil daarvoor zouden de VS de militaire steun aan Oekraïne hervatten.