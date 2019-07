‘Aftreden Haradinaj is politieke truc’

Het aftreden van de Kosovaarse regeringsleider, Ramush Haradinaj, is door de Servische president Aleksandar Vucic betiteld als „politieke truc”. De druk op Servië om Kosovo te erkennen zal toenemen, zei Vucic zaterdag op een persconferentie in Belgrado.

De Kosovaarse premier kondigde vrijdag onverwachts zijn terugtreden aan wegens een oproep te verschijnen voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag, dat hem als verdachte wil horen. Haradinaj zei dat hij zich daar beter als gewoon burger kan melden dan als minister-president.

De Servische president verwacht dat Haradinaj zal worden vrijgesproken en in triomf zal terugkeren, om „als held voor het ongedeelde Kosovo te vechten”. Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk. In het land wonen meer dan 90 procent Albanezen. In het noorden, aan de grens met Servië, wonen echter veel Serviërs in nederzettingen. Belgrado betwist de onafhankelijkheid en eist Kosovo terug.

Haridinaj was commandant van de etnisch Albanese militie UÇK (Kosovo Bevrijdingsleger) die de Servische provincie Kosovo met geweld wilde afscheiden van Servië. Dat lukte uiteindelijk na een bloedige strijd in de jaren 1998-2000 en dankzij bombardementen op Servië door westerse landen. Het Joegoslavië-Tribunaal beschuldigde eerder Haradinaj van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd tegen onder anderen Serviërs en zigeuners. Hij werd echter vrijgesproken.