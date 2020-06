Afstraffingen voor president Trump in de peilingen

Opiniepeilingen in de Verenigde Staten zien er slecht uit voor president Donald Trump, ongeveer vier maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De voorsprong van de democratische presidentskandidaat Joe Biden op Trump in een peiling van The New York Times (NYT) en Siena College is de grootste tot nu toe dit jaar. De goedkeuring van de Amerikanen voor Trumps coronabeleid heeft een voorlopig dieptepunt bereikt.

Joe Biden heeft volgens de peiling van de NYT en Siena College een comfortabele voorsprong van 14 procent op de president. Biden zou op de helft van de stemmen kunnen rekenen.

Trumps optreden op het gebied van rassenverhoudingen in de Verenigde Staten Amerika wordt door slechts een derde van de ondervraagden gesteund. Trump reageerde vijandig op de antiracismedemonstraties en dreigde onder meer met inzet van het leger.

Volgens een peiling van persbureau Reuters en publieksonderzoeker Ipsos steunt nog maar 37 procent van de Amerikanen Trumps aanpak van de coronapandemie, een voorlopig dieptepunt. 58 procent is uitdrukkelijk tegen Trumps aanpak.

De afstraffing in de peiling volgt op een forse toename van het aantal besmettingsgevallen in de Verenigde Staten. Ook kreeg Trump een stortvloed van kritiek over zich heen nadat hij had gezegd minder coronatests te willen laten plaatsvinden.

Volgens Reuters en Ipsos heeft Trump de laatste week echter wel 3 procent van zijn achterstand ten opzichte van Biden ingelopen. Biden zou volgens die peiling nu op 10 procent meer stemmen kunnen rekenen.