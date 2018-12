Afscheid van wereldleider George Herbert Walker Bush

In tegenstelling tot zijn voorganger en opvolger, diende George Herbert Walker Bush slechts één ambtstermijn als president van de Verenigde Staten. Hij bekleedde die post echter tijdens een cruciale periode in de wereldgeschiedenis: het uiteenvallen van de Sovjet-Unie het einde van de Koude Oorlog. Op 30 november overleed Bush in zijn ”home state” Texas.

Bush bleef lange tijd buiten de nationale schijnwerpers. Na een carrière als gevechtspiloot verdiende hij een fortuin in de olie-industrie. Eenmaal in de politiek beland, vervulde hij ook daar veelal een rol achter de schermen.

Pas toen hij in 1988 de presidentsverkiezingen had gewonnen, trad Bush echt op de voorgrond. Hij voerde gesprekken met de toenmalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov om de nasleep van de ineenstorting van het Sovjetimperium in goede banen te leiden. Mede dankzij het beheerste optreden van Bush verliepen ingrijpende omwentelingen als de hereniging van Duitsland zonder grote incidenten. Bush verdreef tijdens de Eerste Golfoorlog de Iraakse troepen van Saddam Hussein uit Koeweit.

Bush sr. werd afgelopen donderdag in Houston begraven. Daarvoor hadden al duizenden, onder wie president Trump en de oud-presidenten Clinton en Obama, afscheid van hem genomen in het Capitool en tijdens de uitvaartdienst in de National Cathedral in Washington.