Afrikanen lopen vaker coronabesmetting op in hun eigen omgeving

Steeds meer Afrikanen raken besmet met het coronavirus door iemand uit hun eigen omgeving die niet heeft gereisd en bij wie het virus niet is vastgesteld. Daarvoor waarschuwt het hoofd van de gezondheidsorganisatie Africa CDC.

Vooral in Ethiopië worden steeds meer mensen aangestoken door iemand uit de eigen buurt of dorp. Daarom is een nieuwe strategie nodig voor het testen op corona en voor preventie, zegt Africa CDC-hoofd John Nkengasong.

„We moeten in Afrika meer maatregelen gaan nemen als afstand houden, mondkapjes dragen en handen wassen”, zei Nkengasong tegen de pers. In plaats van mensen die op vliegvelden aankomen te testen op corona, zouden overheden zich moeten richten op mensen met griepsymptomen, voegde hij daaraan toe.

Aanvankelijk verspreidde het coronavirus zich langzamer in Afrika dan in Azië en Europa. Volgens een telling van het Britse persbureau Reuters hebben de 55 Afrikaanse landen bij elkaar 119.982 besmettingsgevallen vastgesteld en zijn 3599 Afrikanen bij wie het coronavirus is geconstateerd, overleden. Statistiekenwebsite Worldometer geeft donderdag 127.243 besmettingen en 3724 doden aan.

Volgens Nkengasong zijn er op het hele continent bijna 2 miljoen coronatesten uitgevoerd. Doel is om er 12 miljoen uit te voeren.