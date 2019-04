Afrikaanse Unie stelt Soedan ultimatum

De Afrikaanse Unie heeft enkele dagen na de militaire staatsgreep in Soedan de generaals een ultimatum gesteld. Zij moeten binnen vijftien dagen de macht overdragen een een burgerregering. Gebeurt dat niet dan zal het Soedanese lidmaatschap van de AU automatisch worden stopgezet totdat de grondwettelijke orde is teruggekeerd. Dat heeft de veiligheidsraad van de Unie maandag bekendgemaakt.

De nieuwe regering moet rekening houden met alle partijen en beantwoorden aan de wens van het volk. Het doel moet zijn „zo snel mogelijk vrije, eerlijke en transparante verkiezingen te organiseren”.

Na het aanhoudende massale protest in Soedan greep het leger vorige week donderdag in en werd president Omar al-Bashir na bijna dertig jaar afgezet. Sindsdien onderhandelt de generale staf met de oppositie over de vorming van een overgangsregering. Onderwijl gaat de sitdownactie voor het hoofdgebouw van de strijdkrachten in Khartoem door. Duizenden mensen blokkeren het pand en eisen een nieuw, democratisch begin voor het Afrikaanse land.