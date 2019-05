Afrikaanse Unie stelt Soedan tweede ultimatum

De Afrikaanse Unie heeft in een verklaring de militaire overgangsraad in Soedan opgeroepen de macht binnen zestig dagen over te dragen aan een burgerraad. De unie had de raad op 15 april al een ultimatum van vijftien dagen gegeven om de macht over te dragen. „Met diepe spijt hebben we gezien dat de macht nog niet is overgedragen”, staat in de verklaring.

De oppositie en de overgangsraad onderhandelen over een overgangsregering. Beide partijen zeiden afgelopen weekend vertrouwen te hebben in een goede uitkomst.

De legerleiding zette onlangs na massale protesten de autocratische president Omar al-Bashir, die 30 jaar aan de macht was, af en arresteerde hem. Bashir wordt verdacht van ernstige delicten, waaronder genocide en oorlogsmisdaden.