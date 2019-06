Afrikaanse Unie schorst Soedan

De Afrikaanse Unie heeft Soedan als lid geschorst tot er een overgangsregering is gevormd die door burgers wordt geleid. De stap komt kort na bloedig optreden tegen betogers die al geruime tijd bivakkeerden rond het hoofdkwartier van het leger, dat de macht heeft. Daarbij zouden zeker honderd mensen zijn gedood.

Het leger regeert met een junta die het Militaire Overgangsraad (TMC) noemt. Die kwam aan de macht nadat het leger generaal Omar Hassan al-Bashir op 11 april na dertig regeringsjaren aan de kant had geschoven. Dat was na maanden van massaprotesten in heel het land die in december begonnen na verhoging van broodprijzen.

Volgens de oppositie staan met de TMC bondgenoten van al-Bashir aan het roer die het leger aan de macht willen houden. De blokkades en betogingen van de oppositie rond het hoofdkwartier van de strijdkrachten in Khartoem werden begin deze week met geweld beëindigd.