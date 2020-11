‘Afrikaanse Unie ontslaat veiligheidschef na kritiek thuisland’

De beveiligingschef van de Afrikaanse Unie (AU) is ontslagen na kritiek uit zijn thuisland Ethiopië, waar momenteel een bloedig conflict gaande is. Het Ethiopische ministerie van Defensie had vraagtekens gezet bij de loyaliteit van topfunctionaris Gebre-egziabher Mebratu, bericht persbureau Reuters op basis van interne documenten.

In Ethiopië wordt momenteel zwaar gevochten in de regio Tigray. Daar verzetten lokale leiders zich tegen de landelijke regering. De strijd heeft aan honderden mensen het leven gekost en zorgt voor toenemende spanning tussen bevolkingsgroepen. Het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie, de Afrikaanse tegenhanger van de EU, bevindt zich in de Ethiopische metropool Addis Ababa.

Het Ethiopische ministerie van Defensie verwees naar het binnenlandse conflict in een brief aan de AU, waarin het waarschuwde dat het hoofd beveiliging niet loyaal was aan zijn eigen regering of de unie. Het kantoor van de voorzitter van de AU, Moussa Faki Mahamat, gaf een dag later schriftelijk opdracht om Gebre-egziabher Mebratu uit zijn functie te zetten. Een ingewijde bevestigde de authenticiteit van de twee brieven.

Het is onduidelijk tot welke bevolkingsgroep de ontslagen functionaris behoort. Het Ethiopische ministerie omschreef hem als een generaal-majoor.