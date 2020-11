Afrikaanse Unie dringt aan op bestand in Ethiopië

De Afrikaanse Unie heeft opgeroepen tot een wapenstilstand in Ethiopië. Daar escaleert een gewapend conflict tussen de nationale regering en lokale leiders in de noordelijke regio Tigray steeds verder. Er zouden al vele honderden doden zijn gevallen.

Premier Abiy Ahmed, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, stuurde onlangs het leger naar Tigray. Hij houdt de TPLF-partij, die het 9 miljoen inwoners tellende gebied bestuurt, verantwoordelijk voor een aanval op een legerbasis. Sindsdien zijn bombardementen uitgevoerd en wordt volgens getuigen zwaar gevochten.

De leiders van Tigray liggen al langer overhoop met de regering van de 44-jarige premier, die tot de Oromo-meerderheid behoort. Ze zeggen dat ze worden onderdrukt en gediscrimineerd door de centrale overheid.

Waarnemers vrezen voor een langdurige en bloedige burgeroorlog. De autoriteiten in Tigray zouden een kwart miljoen manschappen kunnen inzetten. Ook de Afrikaanse Unie (AU) maakt zich grote zorgen. AU-bestuurder Moussa Faki Mahamat riep de strijdende partijen op de vijandigheden te staken en burgers te beschermen.

Premier Abiy benadrukte op Twitter dat de militaire operatie pas wordt gestaakt als „de criminele junta is ontwapend, het rechtmatige bestuur in de regio is hersteld en de voortvluchtigen zijn opgepakt”. Daar lijkt volgens de minister-president ook uitzicht op te zijn.

Het einde van de strijd lijkt vooralsnog niet in zicht. Volgens lokale media hebben regeringstroepen een vliegveld onder de voet gelopen in de buurt van de grens met Eritrea en Sudan. Ook zouden inmiddels al vluchtelingen de grens met dat laatste buurland zijn overgestoken.