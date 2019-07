Afrika tekent voor vrijhandelszone

De Afrikaanse Unie (AU) tekent op een topconferentie zondag (7 juli) in Niamey voor de Afrikaanse Continentale Vrijhandelszone (AfCFTA). De overeenkomst is in 17 jaar van onderhandelingen bereikt en werd op de valreep overschaduwd door de afwijzing van het pact vorig jaar door Nigeria, het in bevolkingsaantal en economie grootste land van Afrika. Maar Nigeria doet uiteindelijk toch mee, zo is pas bekendgemaakt.

De topconferentie in de hoofdstad van Niger (Niamey) moet vastleggen wanneer de overeenkomst praktisch in werking treedt. Dat wordt naar verwachting op zijn vroegst in juli 2020.

De AU telt 55 lidstaten en heeft naar schatting 1,25 miljard inwoners. De unie hoopt dat de AfCFTA de handel tussen Afrikaanse landen onderling al in twee jaar tijd met 60 procent doet toenemen. Momenteel is onderlinge handel relatief gering. Zo’n 16 procent van de verhandelde goederen of diensten is onderwerp van onderlinge transacties in Afrika. De meeste handel wordt nog altijd met Europese landen gedreven, circa 65 procent van het totaal.

De omvang van de economie van Afrika, gemeten door het bruto binnenlandse product (bbp) van de landen bij elkaar op te tellen (cijfers 2017) , is ongeveer drie keer het bbp van Nederland.