Afperser dreigt babyvoedsel te vergiftigen

Een onbekende persoon heeft gedreigd babyvoeding bij verschillende Duitse winkelketens te vergiftigen als er geen grote som geld betaald wordt. Volgens het Duitse dagblad Bild zou er in een winkel in de plaats Friedrichshafen al vergiftigd babyvoedsel uit de schappen zijn gehaald.

De politie beschikt over beelden van een man die in een supermarkt enkele artikelen in de schappen legt. Volgens de Duitse politie heeft de afperser een schriftelijke bedreiging gestuurd naar verschillende bedrijven in de supermarkt- en drogisterijsector. Bild schrijft dat er een bedrag van 10 miljoen euro is geëist. Het zou gaan om de winkel- en drogisterijketens Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma en Rewe.