Afname van aantal Duitse abortusartsen geeft politieke bonje

In Duitsland zijn steeds minder abortusartsen beschikbaar. De vraag hoe het aanbod van medici weer opgevijzeld moet worden, houdt de politieke gemoederen in het land flink bezig.

Het abortusdebat in Duitsland kreeg vorige week een flinke impuls. De staatssecretaris van Sociale Zaken van de deelstaat Baden-Württemberg, Bärbl Mielich, zei tegen de krant Tageszeitung (taz) te onderzoeken of de aanstelling van artsen aan universitaire ziekenhuizen moet afhangen van de bereidheid om abortussen uit te voeren.

Volgens Mielich is dat hard nodig om het geslonken aanbod van abortusartsen weer te laten toenemen. „De grootste zorg is dat we de jonge artsen bereid moeten vinden om abortus uit te voeren”, aldus de staatsecretaris. Een groot deel van de Duitse medici die in de vorige eeuw gestreden heeft voor abortus, gaat met pensioen. De jongere generatie artsen voelt minder voor het uitvoeren van abortus. Het is nog onduidelijk of hier ethische redenen aan ten grondslag liggen.

De cijfers liegen er in ieder geval niet om. Het Federaal Bureau voor de Statistiek in Duitsland berekende dat het aantal klinieken dat zwangerschapsafbreking aanbiedt tussen 2003 en 2018 met ongeveer 40 procent is gedaald tot zo’n 1.200 locaties. In de deelstaat Baden-Württemberg waren er eind 2018 volgens de organisatie Pro Familia 14 districten waar geen abortus kon plaatsvinden.

De Duitse staat is echter wettelijk verplicht om toegang tot abortus te verzekeren. Omdat de overheid particuliere klinieken niet kan dwingen om abortus uit te voeren, zoekt de staatssecretaris van Sociale Zaken de oplossing bij universitaire ziekenhuizen die door de staat worden gefinancierd.

Ondermijnen

Het voorstel van Mielich zorgde niet alleen voor ophef bij pro-lifeorganisaties, maar ook voor discussie binnen de Groenen. Gezondheidspoliticus Kirsten Kappert-Gonther en de woordvoerster van het vrouwenbeleid van de Bondsdagfractie, Ulle Schauws, toonden zich voorstander.

Premier Winfried Kretschmann (ook Groenen) van Baden-Württemberg kon zich echter niet vinden in het plan van de staatssecretaris. „Natuurlijk kun je artsen niet verplichten tot abortus als ze dit om persoonlijke, ethische redenen afwijzen – en dat mag ook geen rekruteringscriterium zijn”, verklaarde hij. Ook minister van Wetenschap Theresia Bauer, verantwoordelijk voor universiteitsziekenhuizen, verwierp het idee.

De christendemocratische coalitiepartner in de deelstaat, het CDU, reageerde ontstemd. Volgens Alexander Kraus, lid van de Bondsdag en verantwoordelijk voor het CDU-gezondheidsbeleid, hebben de Groenen met het plan duidelijk de intentie om het recht op leven te ondermijnen. Hij was blij met het feit dat er blijkbaar steeds minder jonge artsen zijn die abortus uitvoeren.

Na alle ophef zwakte Mielich aan begin van deze week haar woorden af. „Het gaat er nadrukkelijk niet om dat individuele artsen onder druk worden gezet of dat hun persoonlijke bereidheid om een abortus uit te voeren een criterium is voor rekrutering in een universitaire kliniek”, klonk het. Maar daarmee is de kwestie nog niet van de agenda.

Probleem

De minister van Wetenschappen van Baden-Württemberg, Bauer, en staatssecretaris Mielich spreken van een landelijk „evident probleem.” Het voorstel van de staatsecretaris trok al de aandacht van andere deelstaten. Een woordvoerder van de Senaat in Bremen noemde de voorgestelde aanpak vanuit Baden-Württemberg „interessant.”

Daarnaast klinkt de roep om abortus te legaliseren. Zo pleiten niet alleen de Groenen, maar ook de sociaaldemocratische SPD voor het schrappen van artikel 218 uit het strafwetboek. Abortus is volgens dit artikel nog steeds een strafbaar feit in Duitsland. De staat gaat alleen niet over tot strafvervolging als de vrouw vooraf advies inwint en de zwangerschap binnen twaalf weken afbreekt. Dat geldt ook als er sprake is van een levensbedreigende situatie of een zedendelict.

Premier Kretschmann noemde tegen persbureau EPD de huidige wetgeving rondom abortus een „slim compromis.” Dat erkent ook staatsecretaris Mielich. „Maar”, zo zei ze tegen de krant taz, „van tijd tot tijd moeten compromissen worden gecontroleerd om te zien of ze nog steeds levensvatbaar zijn en doen wat ze beloven.” De strijd om abortus is in Duitsland nog niet gestreden.

