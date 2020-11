Afghanistan: Taliban beschermden al-Qaeda-leider

De Afghaanse inlichtingendienst zegt dat veiligheidstroepen een topfiguur van terreurorganisatie al-Qaeda hebben gedood. Die zou ondergedoken hebben gezeten bij de Taliban. Die opstandelingen hadden met de Verenigde Staten afgesproken dat ze banden met groepen als al-Qaeda zouden doorsnijden.

De al-Qaeda-leider zou zijn gedood bij een operatie in de provincie Farah. Daar genoot hij de bescherming van de Taliban, zegt inlichtingendienst NDS. Die radicaal-islamitische opstandelingen zeggen dat ze nog uitzoeken wat er precies is gebeurd.

De Taliban sloten in februari een deal met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. De overeenkomst voorzag in een geleidelijke terugtrekking van internationale troepen. In ruil daarvoor kwamen de Taliban met veiligheidsgaranties.

De VS hebben bijna 20 jaar geprobeerd de Taliban uit te schakelen. De Amerikaanse inval in Afghanistan volgde op de aanslagen van 11 september 2001. Toen doodde al-Qaeda duizenden Amerikanen met gekaapte passagiersvliegtuigen. De terreurorganisatie kon opereren vanuit Afghanistan, waar de Taliban op dat moment een schrikbewind voerden.