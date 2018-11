Afghanistan maakt werk van vredesoverleg

De Afghaanse regering wil serieus werk maken van vredesbesprekingen waarbij ook de Taliban aan tafel zitten. President Ashraf Ghani heeft een onderhandelingsteam geformeerd onder leiding van zijn stafchef.

De president zei dat tijdens de Afghanistan Conferentie die dinsdag en woensdag in Genève wordt gehouden. Volgens Ghani staat of valt het vredesproces met succesvolle verkiezingen in zijn land volgend voorjaar.

De Afghaanse regering streeft naar een vredesovereenkomst waarin de Taliban onderdeel worden van een democratische samenleving waar de rechten van vrouwen zijn gewaarborgd, aldus Ghani. Volgens de president zal het zeker vijf jaar duren om tot een vredesovereenkomst te komen.