Afghanistan houdt voorbereider aanslag campus aan

Afghanistan heeft de hoofdverdachte van een aanslag eerder deze maand op de universiteit van de hoofdstad Kabul aangehouden. Vicepresident Amrullah Saleh zei op Facebook dat de aangehouden man Adil heet en dat hij verantwoordelijk is voor het plannen van de terreuractie die zeker 22 levens eiste.

Volgens Saleh was Adil gerekruteerd door het Haqqani-netwerk. Dat is een bende die werd gesticht door krijgsheer Jalaluddin Haqqani (1939-2018), die een belangrijke bondgenoot werd van de Taliban. Kort na de aanslag hadden Saleh en andere Afghaanse topfunctionarissen de verantwoordelijkheid voor de aanslag al bij de Taliban gelegd, ook al werd die opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Zeker 22 mensen werden begin november gedood en tientallen anderen raakten gewond toen drie schutters de campus van de universiteit van Kabul bestormden. De schutters waren urenlang verwikkeld in een vuurgevecht met Afghaanse elitetroepen. De drie aanvallers in militair uniform werden uiteindelijk doodgeschoten. Zij schoten doelgericht op studenten terwijl die probeerden te vluchten, zei een getuige.